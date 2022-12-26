Россияне выбрали два блюда, которые должны быть на каждом новогоднем столе

В последнюю неделю декабря самое время подумать о блюдах, которые будут украшать праздничный стол. Причём многие уже давно знают, чем будут угощать гостей: решили отмечать Новый год по старинке, соблюдая все отечественные традиции. Например, как выяснили аналитики, на столе у 68% опрошенных россиян точно будет король всех салатов — знаменитый оливье. Об этом пишет RT.

Селёдке под шубой предпочтение отдаёт в три раза меньше людей. Готовкой салата с "розовым майонезом" займётся лишь 21%. Кстати, также среди неотъемлемых атрибутов новогоднего стола россияне назвали шампанское (97%), колбасные (19%) и сырные (19%) нарезки, а также мандарины (15%).

При этом 11% отметили, что остановятся на мясных нарезках, а сделать их планируют сами. Ещё 47% рассказали, что хотят приготовить жаркое из птицы — курицы, утки и гуся (47%), а в качестве гарнира подать картофель и свежие овощи. Среди напитков на новогодних столах у россиян будут соки, сладкие газировки и минеральная вода (43%), а также водка (29%), коньяк (17%), виски (8%) и ром (3%). При этом 4% опрошенных уверенно заявили, что не будут пить алкоголь.

Стоит отметить, что за год отношение респондентов к формированию меню для новогоднего стола изменилось. Например, 13% стали отказываться от салатов с покупным майонезом, хотят сократить жареные продукты и минимизировать сладости.