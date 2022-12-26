Число жертв снежной бури в США выросло до 46 человек
Число жертв снежной бури в США достигло 46 человек, сообщает телеканал Sky News. Ещё четыре человека погибли в Канаде, уточняет CBC. Там в провинции Британская Колумбия из-за гололёда перевернулся автобус.
Всего предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло около 55 миллионов жителей центральной и восточной части США. Из-за бури в стране было отменено более пяти тысяч авиарейсов.
Напомним, снежная буря обрушилась на ряд регионов США два дня назад. Во власти стихии оказались Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. Местами температура опускалась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали -41 градус. Изначально сообщалось, что жертвами непогоды стали девять человек, но число погибших до сих пор растёт. Объявлен режим ЧС.
Twitter / khawthornewx / WeatherNation