Число жертв снежной бури в США выросло до 46 человек

Число жертв снежной бури в США достигло 46 человек, сообщает телеканал Sky News. Ещё четыре человека погибли в Канаде, уточняет CBC. Там в провинции Британская Колумбия из-за гололёда перевернулся автобус.

Всего предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло около 55 миллионов жителей центральной и восточной части США. Из-за бури в стране было отменено более пяти тысяч авиарейсов.