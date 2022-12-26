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26 декабря, 07:35

Число жертв снежной бури в США выросло до 46 человек

Число жертв снежной бури в США достигло 46 человек, сообщает телеканал Sky News. Ещё четыре человека погибли в Канаде, уточняет CBC. Там в провинции Британская Колумбия из-за гололёда перевернулся автобус.

Всего предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло около 55 миллионов жителей центральной и восточной части США. Из-за бури в стране было отменено более пяти тысяч авиарейсов.

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Напомним, снежная буря обрушилась на ряд регионов США два дня назад. Во власти стихии оказались Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. Местами температура опускалась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали -41 градус. Изначально сообщалось, что жертвами непогоды стали девять человек, но число погибших до сих пор растёт. Объявлен режим ЧС.

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Twitter / khawthornewx / WeatherNation

Александра Вишнякова

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