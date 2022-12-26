Владельца сгоревшего приюта в Кемерове арестовали до 24 февраля 2023 года

Владельца приюта в Кемерове, где заживо сгорели 22 человека, взяли под арест сроком на два месяца. Лайф публикует видео из зала суда, где принималось решение об избрании меры пресечения Андрею Смирнову.

"Суд постановил избрать в отношении Андрея Смирнова 1991 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 24 февраля 2023 года", — зачитал судья постановление.