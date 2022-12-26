Владельца сгоревшего приюта в Кемерове арестовали до 24 февраля 2023 года
Владельца приюта в Кемерове, где заживо сгорели 22 человека, взяли под арест сроком на два месяца. Лайф публикует видео из зала суда, где принималось решение об избрании меры пресечения Андрею Смирнову.
Владелец приюта в Кемерове арестован на два месяца. Видео © LIFE
"Суд постановил избрать в отношении Андрея Смирнова 1991 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 24 февраля 2023 года", — зачитал судья постановление.
Напомним, 23 декабря на улице Таврической в Кемерове произошёл пожар в нелегальном приюте для престарелых. Погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Причина пожара — неправильная эксплуатация отопительного котла. Задержаны собственница сгоревшего помещения и открывший приют пастор. Последний признал свою вину.
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