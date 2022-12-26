ФСБ ликвидировала группировку сторонников ИГ, переправлявших боевиков в Сирию и на Украину

Сотрудники Федеральной службы безопасности и СК на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сторонников террористической организации ИГИЛ*. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, участники преступного сообщества занимались отправкой боевиков в Сирию, а также на Украину.

"ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и Федеральной службой по финансовому мониторингу на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвлённую межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации ИГ", — сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, с декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу. По поручению ИГИЛ они отправляли наёмников из России в Сирию и Украину для боевых действий против ВС РФ.

Преступники были задержаны в Дагестане, Чечне, Тюменской области и ХМАО, восемь человек объявлены в розыск. Также указано, что при обыске были найдены материалы, подтверждающие их активное участие в запрещённой деятельности. Двое из них уже приговорены к длительному тюремному заключению.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ выявила шестерых граждан России, шпионивших в пользу СБУ и ВСУ. Задержания прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.