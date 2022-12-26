Закидавшие коктейлями Молотова военкомат в Югре теперь проходят по статье о терроризме

Следователи сочли за теракт попытку поджога военкомата коктейлями Молотова в Нижневартовске. Как сообщает ТАСС, после инцидента, который произошёл в начале мая этого года, были возбуждены дела об умышленном уничтожении чужого имущества и о хулиганстве. Однако позднее суд пересмотрел данное решение.

Так, Владислав Б. и Василий Г., закидавшие коктейлями Молотова нижневартовский военкомат, теперь обвиняются по статье "Террористический акт, совершённый по предварительному сговору или организованной группой". Это первый прецедент переквалификации дела о поджоге военкомата.

Всё произошло в мае этого года. В некоторых изданиях публиковались сообщения о том, что двое неизвестных подожгли военкомат в Нижневартовске, применив коктейли Молотова. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.