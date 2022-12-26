Закидавшие коктейлями Молотова военкомат в Югре теперь проходят по статье о терроризме
Дело о поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали с хулиганства на теракт
Следователи сочли за теракт попытку поджога военкомата коктейлями Молотова в Нижневартовске. Как сообщает ТАСС, после инцидента, который произошёл в начале мая этого года, были возбуждены дела об умышленном уничтожении чужого имущества и о хулиганстве. Однако позднее суд пересмотрел данное решение.
Так, Владислав Б. и Василий Г., закидавшие коктейлями Молотова нижневартовский военкомат, теперь обвиняются по статье "Террористический акт, совершённый по предварительному сговору или организованной группой". Это первый прецедент переквалификации дела о поджоге военкомата.
Всё произошло в мае этого года. В некоторых изданиях публиковались сообщения о том, что двое неизвестных подожгли военкомат в Нижневартовске, применив коктейли Молотова. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что теперь преступления, совершаемые против военкоматов и их сотрудников, приравниваются к терактам или призывам к ним. Он напомнил, что во время весеннего призыва были зафиксированы случаи телефонного терроризма, поджогов зданий военкоматов, запугивания призывников и родителей путём фейковых сообщений в СМИ.
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