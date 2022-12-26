В США признали, что доллару аукнулись последствия санкций против России

Конфликт на Украине одновременно ослабил позиции американского доллара и укрепил мнение о том, что для мира больше подходит многополярная система. Об этом заявил профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил.

По его словам, несмотря на то что доллар является ключевой валютой, с помощью которой проходит большинство расчётов, многие страны стараются ограничить его использование. Особенно тенденция ослабления доллара видна в последнее время. Как отметил эксперт, причиной тому стали антироссийские санкции, которые вводят страны НАТО.

Политолог напомнил, что страны БРИКС в ходе 14-го саммита обсуждали создание новой международной резервной валюты, а также указал на достижение соглашения по этому вопросу в ЕАЭС. По словам Рабила, санкции против России повлекли за собой серьёзные последствия, в особенности для доллара, чья роль в торговых операциях заметно снизилась.

"Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риалы и российские рубли в торговых обменах с Москвой", — приводит его слова французский портал Brunobertez.

Как отметил профессор, конфликт на Украине раскрыл всем "проблемы меняющегося мира". Вместе с тем он добавил, что ответственность за формирование "нового порядка" несут Китай, арабские государства и прочие страны.