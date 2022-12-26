Задержан пожарный инспектор, участвовавший в проверке сгоревшего приюта в Кемерове

В Кемерове задержан пожарный инспектор, который проводил проверку в нелегальном приюте, где при пожаре погибло более 20 человек. Ему предъявлено обвинение в халатности, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В конце ноября Роман Плет посетил дом престарелых с профилактическим визитом, в ходе которого были выявлены нарушения пожарной безопасности. Как уточнил собеседник агентства, профилактический визит не позволяет привлечь к ответственности за эти нарушения, однако позже ГУ МЧС РФ по Кемеровской области попросило прокуратуру организовать внеплановую проверку. В итоге привлечённым специалистом стал задержанный.