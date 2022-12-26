Хозяин нелегального приюта, где погибло 22 человека, признал вину
Организатор дома престарелых в Кемерове, где погибло 22 человека, признал вину
Пастор Андрей Смирнов, хозяин нелегального дома престарелых в Кемерове, где при пожаре погибло 22 человека, полностью признал вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как узнал Лайф, ему предъявлено обвинение.
Судебное заседание по делу пастора Андрея Смирнова. Видео © LIFE
"Допрошенный в качестве обвиняемого вину в инкриминируемом деянии Смирнов признал полностью", — заявил следователь СУ СК РФ по региону в ходе судебного заседания.
Смирнову предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ, уточнил правоохранитель.
Как уже писал Лайф, на улице Таврической в Кемерове произошёл пожар в двухэтажном здании, где располагался нелегальный приют для престарелых. По последним данным, погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Также задержана собственница сгоревшего помещения.
LIFE