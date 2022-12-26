Хозяин нелегального приюта, где погибло 22 человека, признал вину

Пастор Андрей Смирнов, хозяин нелегального дома престарелых в Кемерове, где при пожаре погибло 22 человека, полностью признал вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как узнал Лайф, ему предъявлено обвинение.