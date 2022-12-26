ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 декабря, 05:54

Хозяин нелегального приюта, где погибло 22 человека, признал вину

Организатор дома престарелых в Кемерове, где погибло 22 человека, признал вину

Пастор Андрей Смирнов, хозяин нелегального дома престарелых в Кемерове, где при пожаре погибло 22 человека, полностью признал вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как узнал Лайф, ему предъявлено обвинение.

Судебное заседание по делу пастора Андрея Смирнова. Видео © LIFE

"Допрошенный в качестве обвиняемого вину в инкриминируемом деянии Смирнов признал полностью", — заявил следователь СУ СК РФ по региону в ходе судебного заседания.

Смирнову предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ, уточнил правоохранитель.

СК показал видео допроса пастора, по вине которого заживо сгорели 22 человека

СК показал видео допроса пастора, по вине которого заживо сгорели 22 человека

Как уже писал Лайф, на улице Таврической в Кемерове произошёл пожар в двухэтажном здании, где располагался нелегальный приют для престарелых. По последним данным, погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Также задержана собственница сгоревшего помещения.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров