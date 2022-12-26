Бойцы ВСУ саботируют приказы на Купянском направлении, сообщили в ЛНР

В числе причин, по которым украинские бойцы отказываются выполнять приказы, неготовность к бою из-за нехватки личного состава, дефицита вооружений, а также техники. Более того, у военных возникла "масса вопросов к руководству ввиду большого количества необоснованных потерь" в этой бригаде.

Ранее Марочко сообщил о присутствии иностранных наёмников в зоне ответственности второго армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения. Как стало известно из данных разведки, больше всего переговоров зафиксировано на английском языке с различными диалектами. Кроме того, есть немецкая, французская, итальянская и польская речь. За этот месяц было выявлено присутствие наёмников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.