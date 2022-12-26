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Опубликовано 26 декабря 2022, 05:19

Народная милиция ЛНР выявила на линии соприкосновения наёмников из более чем 30 стран

Марочко: Разведка ЛНР выявила в рядах ВСУ наёмников из более чем 30 стран

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о присутствии иностранных наёмников в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения.

"В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан", — приводит его слова РИА "Новости".

Как стало известно из данных разведки, больше всего переговоров зафиксировано на английском языке с различными диалектами. Кроме того, есть немецкая, французская, итальянская и польская речь. Как указал Марочко, за этот месяц было выявлено присутствие наёмников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.

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Кстати, ранее Лайф писал, что российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражено 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Николь Вербер
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