Народная милиция ЛНР выявила на линии соприкосновения наёмников из более чем 30 стран
Марочко: Разведка ЛНР выявила в рядах ВСУ наёмников из более чем 30 стран
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о присутствии иностранных наёмников в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения.
"В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан", — приводит его слова РИА "Новости".
Как стало известно из данных разведки, больше всего переговоров зафиксировано на английском языке с различными диалектами. Кроме того, есть немецкая, французская, итальянская и польская речь. Как указал Марочко, за этот месяц было выявлено присутствие наёмников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Кстати, ранее Лайф писал, что российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражено 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах.
ТАСС / AP / LIBKOS