Народная милиция ЛНР выявила на линии соприкосновения наёмников из более чем 30 стран

Как стало известно из данных разведки, больше всего переговоров зафиксировано на английском языке с различными диалектами. Кроме того, есть немецкая, французская, итальянская и польская речь. Как указал Марочко, за этот месяц было выявлено присутствие наёмников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.