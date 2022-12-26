Новак назвал открытым для российского газа рынок ЕС

За 11 месяцев 2022 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз выросли почти до 20 миллиардов кубометров, европейский рынок остаётся открытым. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Даже сейчас этот рынок не закрыт. Например, в этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу, за 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 миллиарда кубометров, по итогам года ожидается 21 миллиард кубометров", — отметил он в интервью ТАСС.

По словам Новака, сейчас в ЕС сохраняется дефицит голубого топлива, поэтому Москва готова возобновить поставки в Европу по газопроводу Ямал – Европа, который ранее был "остановлен по политическим мотивам". Кроме того, Россия ведёт переговоры об увеличении поставок газа через Турцию после создания хаба в этой стране.

Вице-премьер добавил, что заявки от европейских потребителей по увеличению поставок газа идут постоянно. На сегодняшний день можно уверенно говорить, что "спрос на наш газ есть", подчеркнул Новак. Как он заметил, исходя из этого Москва продолжает рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта сырья.