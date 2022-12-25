Новак предупредил о неминуемом дефиците газа в Европе из-за санкций

Введение санкций и ценового лимита на российские энергоресурсы приведёт к долгосрочному кризису, а также дефициту газа в Европе. Как напомнил в беседе с ТАСС вице-премьер России Александр Новак, уже в этом году страны Европейского союза снизили потребление газа на 40–50 млрд куб. м из-за уменьшения производства удобрений, металлургии и газохимии.

Он подчеркнул, что решение о потолке стоимости на газ в очередной раз доказало, что Запад не задумывается об экономических последствиях данного решения, а лишь заигрывает с избирателями.

"Они получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе", — указал Новак.