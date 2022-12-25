Новак предупредил о неминуемом дефиците газа в Европе из-за санкций
Введение санкций и ценового лимита на российские энергоресурсы приведёт к долгосрочному кризису, а также дефициту газа в Европе. Как напомнил в беседе с ТАСС вице-премьер России Александр Новак, уже в этом году страны Европейского союза снизили потребление газа на 40–50 млрд куб. м из-за уменьшения производства удобрений, металлургии и газохимии.
Он подчеркнул, что решение о потолке стоимости на газ в очередной раз доказало, что Запад не задумывается об экономических последствиях данного решения, а лишь заигрывает с избирателями.
"Они получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе", — указал Новак.
Он подчеркнул, что увеличение добычи голубого топлива в Норвегии и Великобритании будет недолгосрочным процессом, а поставки СПГ в Евросоюз вполне могут быть нестабильны. При увеличении потребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе Европа неминуемо столкнётся с дефицитом, убеждён Новак.
Напомним, Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт·ч (примерно €1,85 тыс., или 134 тысячи рублей за тысячу кубометров). Ограничение начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. А 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель.
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ТАСС / Афонина Елена