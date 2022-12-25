Песков назвал неприемлемыми потолки цен на нефть и газ
Песков: Россия не согласится на уничтожение рыночного ценообразования на газ и нефть
Россия никогда не приемлет ограничение цен на энергоресурсы. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, введение потолка стоимости на нефть и газ — вмешательство в рыночное ценообразование. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа — это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придётся согласиться на потолок, который ущемляет интересы (РФ)", — сказал он и добавил, что Москва не согласится на такое "искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования".
Напомним, Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт·ч (примерно €1,85 тыс., или 134 тысячи рублей за тысячу кубометров). Ограничение начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. А 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель.
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