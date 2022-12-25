Песков назвал неприемлемыми потолки цен на нефть и газ

Россия никогда не приемлет ограничение цен на энергоресурсы. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, введение потолка стоимости на нефть и газ — вмешательство в рыночное ценообразование. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа — это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придётся согласиться на потолок, который ущемляет интересы (РФ)", — сказал он и добавил, что Москва не согласится на такое "искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования".