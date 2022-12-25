Новак предсказал миру новый виток кризиса

Действия властей стран Запада вынуждают нефтегазовые компании выводить средства из отрасли и не инвестировать в неё, что в ближайшие годы приведёт к новому витку энергокризиса. Такое мнение высказал зампред Правительства РФ Александр Новак.

"Многие западные нефтегазовые компании уже с опаской смотрят на все эти процессы и вместо инвестиций выводят средства в виде дивидендов. В будущем это приведёт к тому, что в результате снижения объёмов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать, мир столкнётся с дефицитом и новым витком кризиса <...>. В течение пяти-десяти лет мир столкнётся с серьёзными проблемами. Больше всего это затронет Европу", — заявил он в беседе с ТАСС.

По его словам, политика западных функционеров обусловлена не здравым расчётом, а необходимостью заигрывать с избирателями. Он отметил, что Европу в таких условиях ждёт период дестабилизации.

"Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе", — добавил Новак.