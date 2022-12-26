Губернатор Бусаргин: Силовики проверяют информацию о ЧП на военном объекте в Энгельсе
Силовые ведомства проверяют данные о происшествии на военном объекте в городе Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет", — написал он в телеграм-канале.
Бусаргин также опроверг сообщения об эвакуации из города, назвав эти сведения наглой ложью и указал, что информацию о случившемся на военном аэродроме проверяют сотрудники силовых структур.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев пытался ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Все дроны были перехвачены средствами ПВО, однако при падении обломков погибли трое военнослужащих.
Телеграм-канал Романа Бусаргина