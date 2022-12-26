Военные Тайваня вновь заметили китайские самолёты и корабли у острова

За последние сутки военные Тайваня зафиксировали приближение 71 самолёта и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сводке Минобороны острова.

"За период с 6:00 25 декабря до 6:00 26 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 71 самолёт и 7 кораблей НОАК", — сказано в сообщении в "Твиттере".

В опознавательную зону ПВО острова вошли 47 самолётов, включая 12 истребителей J-11, 6 J-10, 18 J-16, 6 Су-30, беспилотник CH-4 и другие. Для наблюдения за ситуацией отправлен воздушный и морской патруль, развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.