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26 декабря, 02:57

Военные Тайваня вновь заметили китайские самолёты и корабли у острова

Минобороны Тайваня зафиксировало 71 самолёт и 7 кораблей КНР у острова

За последние сутки военные Тайваня зафиксировали приближение 71 самолёта и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сводке Минобороны острова.

"За период с 6:00 25 декабря до 6:00 26 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 71 самолёт и 7 кораблей НОАК", — сказано в сообщении в "Твиттере".

В опознавательную зону ПВО острова вошли 47 самолётов, включая 12 истребителей J-11, 6 J-10, 18 J-16, 6 Су-30, беспилотник CH-4 и другие. Для наблюдения за ситуацией отправлен воздушный и морской патруль, развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.

ВМС Китая провели учения со стрельбами у Тайваня

ВМС Китая провели учения со стрельбами у Тайваня

Ранее в МИД КНР заявили, что подписанный президентом США Джо Байденом оборонный бюджет страны на 2023 год нарушает принцип "одного Китая" и ряд соглашений между государствами. Ведомство призвало Вашингтон прекратить использовать мятежный остров для "сдерживания Китая".

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Сайт Минобороны Китая

Артур Лапсаков

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