Ветеран ЦРУ раскрыл, какой урок Россия преподнесла США

Властям США следует поучиться у России политике в сфере взаимодействия и сотрудничества с государствами Ближнего Востока. Такое мнение высказал обозреватель журнала The National Interest, бывший сотрудник ЦРУ Пол Пиллар. Он отметил, что Москва продолжает демонстрировать мастерство в работе со всеми ближневосточными странами — от Израиля до Ирана и многих других.

"Недавняя поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд является частью усилий Китая по подражанию России во внешней политике на Ближнем Востоке", — отметил ветеран американской разведки.

При этом на фоне последних событий часто упоминается так и не осуществлённый "поворот" внимания Вашингтона с Ближнего Востока на Восточную Азию. Как полагает Пиллар, Америка продолжает оставаться, "вероятно, самой сдержанной внешней державой" в отношениях с регионом. Это связано с внутренней политикой и наследием прошлых конфликтов, что проявляется в поддержке Израиля и враждебности по отношению к Ирану. По словам ветерана ЦРУ, политика Штатов в отношении Ближнего Востока в ближайшие годы не должна основываться на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе, вместо этого она должна базироваться на усвоении уроков.

"Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Соединённые Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, жёстко и однозначно разделённый на "друзей и врагов", — подчеркнул автор статьи.