Ветеран ЦРУ раскрыл, какой урок Россия преподнесла США
Экс-сотрудник ЦРУ Пиллар призвал США поучиться у России дипломатии на Ближнем Востоке
Властям США следует поучиться у России политике в сфере взаимодействия и сотрудничества с государствами Ближнего Востока. Такое мнение высказал обозреватель журнала The National Interest, бывший сотрудник ЦРУ Пол Пиллар. Он отметил, что Москва продолжает демонстрировать мастерство в работе со всеми ближневосточными странами — от Израиля до Ирана и многих других.
"Недавняя поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд является частью усилий Китая по подражанию России во внешней политике на Ближнем Востоке", — отметил ветеран американской разведки.
При этом на фоне последних событий часто упоминается так и не осуществлённый "поворот" внимания Вашингтона с Ближнего Востока на Восточную Азию. Как полагает Пиллар, Америка продолжает оставаться, "вероятно, самой сдержанной внешней державой" в отношениях с регионом. Это связано с внутренней политикой и наследием прошлых конфликтов, что проявляется в поддержке Израиля и враждебности по отношению к Ирану. По словам ветерана ЦРУ, политика Штатов в отношении Ближнего Востока в ближайшие годы не должна основываться на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе, вместо этого она должна базироваться на усвоении уроков.
"Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Соединённые Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, жёстко и однозначно разделённый на "друзей и врагов", — подчеркнул автор статьи.
Ранее сообщалось, что для Запада санкции являются основным инструментом воздействия на Россию, но, как считают аналитики, неправильным. Автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг заявила, что более эффективным путём будет дипломатия. Колумнист также привела ряд причин, по которым санкции не имели успеха.
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