На юго-востоке Сербии более 50 человек отравились аммиаком после схода поезда с рельсов

В городе Пирот на юго-востоке Сербии более 50 человек отравились после схода поезда с аммиаком. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает AFP.

Мэр города Владан Васич заявил, что вследствие утечки аммиака зафиксирован 51 случай отравления. Семь человек доставили в больницу в Ниш, в Пироте объявлен режим ЧС.