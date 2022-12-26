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26 декабря, 01:33

На юго-востоке Сербии более 50 человек отравились аммиаком после схода поезда с рельсов

В городе Пирот на юго-востоке Сербии более 50 человек отравились после схода поезда с аммиаком. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает AFP.

Мэр города Владан Васич заявил, что вследствие утечки аммиака зафиксирован 51 случай отравления. Семь человек доставили в больницу в Ниш, в Пироте объявлен режим ЧС.

По данным МВД Сербии, поезд сошёл с рельсов вечером, из-за чего произошла утечка аммиака и выброс большого количества газа в атмосферу. Граждан просят не покидать свои дома, а при необходимости куда-то отправиться выбирать пути объезда места ЧП.

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Twitter / Antonella Brusual

Артур Лапсаков

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