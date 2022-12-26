Россиян среди оказавшихся под лавиной на австрийском курорте не было

Россиян среди пострадавших в результате схода снежной лавины на австрийском горнолыжном курорте нет. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Вене.

"По данным службы спасения федеральной земли Форарльберг, россиян среди пострадавших от схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс нет", — отметило диппредставительство в телеграм-канале.

Как писал Лайф, на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в австрийской федеральной земле Форарльберг десять лыжников пропали после схода лавины. Стихия грянула 25 декабря во второй половине дня. Позднее стало известно, что восемь человек, попавших под лавину, удалось найти живыми, поиски ещё двоих на тот момент продолжались.