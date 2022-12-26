Посольство РФ проверяет, нет ли россиян среди пострадавших от схода лавины в Австрии

Посольство РФ в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

"Находимся в тесном контакте с местными властями, проверяем нахождение среди пострадавших граждан Российской Федерации", — указано в сообщении диппредставительства РФ в телеграм-канале.

Также в российском посольстве призвали соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведённые для катания трассы. В свою очередь газета Kronen Zeitung сообщила, что восемь человек, попавших под лавину, удалось найти живыми, поиски ещё двоих продолжаются.