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25 декабря, 21:46

Посольство РФ проверяет, нет ли россиян среди пострадавших от схода лавины в Австрии

Посольство РФ в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

"Находимся в тесном контакте с местными властями, проверяем нахождение среди пострадавших граждан Российской Федерации", — указано в сообщении диппредставительства РФ в телеграм-канале.

Также в российском посольстве призвали соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведённые для катания трассы. В свою очередь газета Kronen Zeitung сообщила, что восемь человек, попавших под лавину, удалось найти живыми, поиски ещё двоих продолжаются.

Тот самый лыжник из-под лавины в Шерегеше рассказал Лайфу, что тестировал новый спуск

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Как писал Лайф, на горнолыжном курорте Лех Цюрс в австрийской федеральной земле Форарльберг десять лыжников попали под лавину. Стихия грянула 25 декабря во второй половине дня.

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Twitter / Johanns (Alpen)weer

Иван Косицын

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