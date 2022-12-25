Медведев назвал нереальными новые договоры по разоружению и указал на гарантии для РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что новые договорённости по разоружению сейчас нереальны и не нужны. Об этом он написал в статье для "Российской газеты".
"Новые договорённости по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация", — заявил Медведев.
Ранее Лайф писал, что французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил позицию о необходимости гарантий безопасности для России. Он уже призывал включить их будущую архитектуру безопасности Европы и вызвал поддержку в РФ, в частности от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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