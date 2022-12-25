Германии пообещали значительный рост цен на газ

Немецких потребителей ждёт серьёзный рост тарифов на газ и электричество в следующем году. Исправить это не сильно помогут меры властей страны по ограничению цен на энергоносители, сообщает издание Handelsblatt, ссылаясь на исследование компании Verivox.

Так, домохозяйству с потреблением газа 20 тысяч киловатт-час в год с 2023 года придётся в годовом исчислении платить в среднем 2756 евро — больше на 1457 евро, или 112 процентов. Это дороже, чем осенью 2021-го, когда начался рост тарифов.

При этом потребителям электроэнергии в январе придётся платить в среднем на 44 процента больше, чем осенью 2021 года. Как уточнили исследователи, если домохозяйство потребляло в год около четырёх тысяч киловатт-час, то за год нужно будет заплатить 1764 евро. Вмешательство правительства ФРГ позволит сдержать цены на электроэнергию лишь на пять процентов.