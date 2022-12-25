Эрдоган заявил, что Запад не пытался быть посредником в украинском конфликте
Западные страны не пытались быть посредниками в урегулировании украинского конфликта, а лишь активизировали провокационные действия. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы <...> взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором", — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью в Эрзуруме.
Анкара стремилась к тому, чтобы в рамках зерновой сделки продовольствие получили нуждающиеся страны. При этом турецкий лидер указал, что 44% груза ушло в Европу, Турция получила 16%, а африканские страны — всего 14% вывезенного зерна.
Ранее Эрдоган анонсировал совместные шаги с Москвой для начала экспорта российских удобрений. Турецкий лидер добавил, что согласен с предложением российского коллеги Владимира Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Чёрном море.
Сайт президента Турции