В "Аль-Наср" не стали исключать возможного перехода Роналду
Спортдиректор "Аль-Наср" Салазар раскрыл ход переговоров с Роналду
Спортивный директор клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Марсело Салазар не стал опровергать возможный переход португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Record.
"Я не имею права говорить ни да ни нет. Подождём и посмотрим, как будут развиваться события до конца года", — ответил Салазар на вопрос.
Подобные переговоры имеют огромную важность не только для команды, но и для страны и всего мирового футбола, добавил функционер. Они, уточнил Салазар, должны идти на самом высоком уровне. При этом он подтвердил, что считает Роналду одним из лучших в истории.
"Он всегда был примером спортсмена для меня из-за его воли к победе. Как гражданин Португалии, я всегда болел за него. Но в нужное время будущее будет раскрыто", — добавил Салазар.
А ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что у Роналду нет предложений из Европы. Единственное, интерес к нему проявлял английский "Ньюкасл", но был готов предложить контракт только до лета.
Twitter / Cristiano Ronaldo