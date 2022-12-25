В "Аль-Наср" не стали исключать возможного перехода Роналду

Спортивный директор клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Марсело Салазар не стал опровергать возможный переход португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Record.

"Я не имею права говорить ни да ни нет. Подождём и посмотрим, как будут развиваться события до конца года", — ответил Салазар на вопрос.

Подобные переговоры имеют огромную важность не только для команды, но и для страны и всего мирового футбола, добавил функционер. Они, уточнил Салазар, должны идти на самом высоком уровне. При этом он подтвердил, что считает Роналду одним из лучших в истории.

"Он всегда был примером спортсмена для меня из-за его воли к победе. Как гражданин Португалии, я всегда болел за него. Но в нужное время будущее будет раскрыто", — добавил Салазар.