Погба похвалил Роналду за выносливость

"Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел. Она у него находится на другом уровне. Я видел много игроков, они очень профессиональны, приходят рано, уделяют внимание восстановлению и всё в таком духе. Но единственный человек, кто никогда не останавливается и тренируется каждый день, — это Криштиану", — сказал футболист журналистам.