Погба похвалил Роналду за выносливость
Погба восхитился "невероятной" дисциплинированностью Роналду
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба похвалил экс-игрока клуба Криштиану Роналду за его необычайную дисциплинированность.
"Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел. Она у него находится на другом уровне. Я видел много игроков, они очень профессиональны, приходят рано, уделяют внимание восстановлению и всё в таком духе. Но единственный человек, кто никогда не останавливается и тренируется каждый день, — это Криштиану", — сказал футболист журналистам.
Ранее Лайф писал, что Роналду не поступали предложения из Европы после ухода из "Манчестер Юнайтед". На данный момент интерес к его персоне проявляют лишь арабские клубы, единственное европейское предложение поступало от английского "Ньюкасла".
ТАСС / АР / Petr David Josek