Десять человек пропали после схода лавины на горнолыжном курорте в Австрии

На горнолыжном курорте Лех Цюрс в австрийской федеральной земле Форарльберг идут поиски, предварительно, десяти лыжников, попавших под лавину. Как пишет газета Kronen Zeitung, стихия грянула сегодня во второй половине дня. Спасатели смогли найти одного человека, он ранен.

В поисках пропавших участвуют 100 человек и специально обученные собаки, также используются прожекторы. При этом в воздух подняли множество вертолётов — только из соседнего Тироля в воздух поднялись три машины.