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25 декабря, 18:15

Эрдоган анонсировал совместные шаги с Москвой для начала экспорта российских удобрений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что в скором времени Анкара и Москва предпримут шаги для начала экспорта удобрений из России. Об этом глава государства сказал на встрече с турецкой молодёжью в Эрзуруме.

"Ситуация с поставками удобрений [из России] более напряжённая [по сравнению с вывозом агропродукции с Украины через зерновой коридор в Чёрном море]. Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу", — подчеркнул Эрдоган.

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Турецкий лидер добавил, что согласен с предложением российского коллеги Владимира Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Чёрном море.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год призван в том числе обеспечить страхование в рамках зерновых договорённостей с ООН.

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Shutterstock

Иван Косицын

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