Эрдоган анонсировал совместные шаги с Москвой для начала экспорта российских удобрений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что в скором времени Анкара и Москва предпримут шаги для начала экспорта удобрений из России. Об этом глава государства сказал на встрече с турецкой молодёжью в Эрзуруме.

"Ситуация с поставками удобрений [из России] более напряжённая [по сравнению с вывозом агропродукции с Украины через зерновой коридор в Чёрном море]. Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу", — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что согласен с предложением российского коллеги Владимира Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Чёрном море.