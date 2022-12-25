Эрдоган анонсировал совместные шаги с Москвой для начала экспорта российских удобрений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что в скором времени Анкара и Москва предпримут шаги для начала экспорта удобрений из России. Об этом глава государства сказал на встрече с турецкой молодёжью в Эрзуруме.
"Ситуация с поставками удобрений [из России] более напряжённая [по сравнению с вывозом агропродукции с Украины через зерновой коридор в Чёрном море]. Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу", — подчеркнул Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что согласен с предложением российского коллеги Владимира Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Чёрном море.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год призван в том числе обеспечить страхование в рамках зерновых договорённостей с ООН.
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