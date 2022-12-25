В Иране задержали семь человек по подозрению в связях с разведкой Британии
В иранской провинции Керман задержали семь человек, подозреваемых в связях с разведкой Великобритании. Как пишет ISNA, они составляли организованную группу, курируемую спецслужбами королевства.
Некоторые из них имеют двойное гражданство и вскоре планировали покинуть территорию страны. Всех их подозревают в причастности к недавним беспорядкам, им уже предъявили обвинение по статье "Участие в диверсиях и заговорах".
Напомним, в сентябре в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. А в полиции нравов утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали её смерть случайной.
Shutterstock