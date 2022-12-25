В Иране задержали семь человек по подозрению в связях с разведкой Британии

В иранской провинции Керман задержали семь человек, подозреваемых в связях с разведкой Великобритании. Как пишет ISNA, они составляли организованную группу, курируемую спецслужбами королевства.

Некоторые из них имеют двойное гражданство и вскоре планировали покинуть территорию страны. Всех их подозревают в причастности к недавним беспорядкам, им уже предъявили обвинение по статье "Участие в диверсиях и заговорах".