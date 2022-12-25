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25 декабря, 18:44

Учёные определили штаммы – виновники масштабной вспышки ковида в Китае

Учёные определили штаммы, вызвавшие новую вспышку коронавируса в Китае

Масштабная вспышка заболеваний коронавирусом в Китае вызвана уже распространёнными в мире штаммами, в большей степени — производными от омикрона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на глобальную базу данных геномов вирусов (GISAID).

Учёные изучили переданные КНР 25 образцов вируса, собранных в разных частях страны, создали модель распространения вирусов и выяснили, что новый штамм отсутствует.

"Нет никаких свидетельств присутствия какого-либо значимого нового варианта [вируса]", — заявил главный исполнительный директор GISAID Питер Богнер.

Также выяснилось, что по Китаю циркулируют штаммы, ввезённые в страну извне: переданные образцы оказались похожи на те, которые уже имелись в базе GISAID. В частности, на субварианты омикрона BF.7 и BA.5.2, которые были широко распространены на территории России и в США. Кроме того, в регионе Внутренняя Монголия вспышку вызвал вариант BF.7, который оттуда попал в Пекин.

В России за сутки госпитализировано 624 человека с ковидом

В России за сутки госпитализировано 624 человека с ковидом

Ранее Лайф писал, что в китайской провинции Чжэцзян за сутки выявляют более миллиона случаев ковида. В этой связи местные власти начали сбор волонтёров для содействия городскому центру экстренной медицинской помощи.

Обложка ©

АГН "Москва" / Зыков Кирилл

Ирина Фальке

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