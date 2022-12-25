Учёные определили штаммы – виновники масштабной вспышки ковида в Китае

Масштабная вспышка заболеваний коронавирусом в Китае вызвана уже распространёнными в мире штаммами, в большей степени — производными от омикрона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на глобальную базу данных геномов вирусов (GISAID).

Также выяснилось, что по Китаю циркулируют штаммы, ввезённые в страну извне: переданные образцы оказались похожи на те, которые уже имелись в базе GISAID. В частности, на субварианты омикрона BF.7 и BA.5.2, которые были широко распространены на территории России и в США. Кроме того, в регионе Внутренняя Монголия вспышку вызвал вариант BF.7, который оттуда попал в Пекин.