Чемпионка по синхронному плаванию повторила под водой танец Уэнсдей Аддамс

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Кристина Макушенко повторила под водой незабываемый танец Уэнсдей Аддамс из американского сериала. Видео она выложила в соцсети, указав, что на съёмки ушло целых четыре часа.

Российская синхронистка станцевала под водой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / kristinamakusha

"Жизнь слишком коротка! Почему ты такой серьёзный? Посмейтесь со мной и оставьте свои комментарии!" — написала она под роликом.

По признанию спортсменки, танцевать под водой было трудно из-за платья, которое постоянно пыталось всплыть. Кроме того, до января закрылся бассейн, в котором тренировалась россиянка, поэтому съёмки пришлось проводить в другом и подстраиваться под новые условия. К слову, танец из сериала Тима Бёртона стали повторять по всему миру, выкладывая свои вариации модного тренда. Макушенко превратила хайповые па в подводную феерию.