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25 декабря, 16:08

Чемпионка по синхронному плаванию повторила под водой танец Уэнсдей Аддамс

Российская синхронистка Кристина Макушенко станцевала под водой в образе Уэнсдей Аддамс

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Кристина Макушенко повторила под водой незабываемый танец Уэнсдей Аддамс из американского сериала. Видео она выложила в соцсети, указав, что на съёмки ушло целых четыре часа.

Российская синхронистка станцевала под водой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / kristinamakusha

"Жизнь слишком коротка! Почему ты такой серьёзный? Посмейтесь со мной и оставьте свои комментарии!" написала она под роликом.

По признанию спортсменки, танцевать под водой было трудно из-за платья, которое постоянно пыталось всплыть. Кроме того, до января закрылся бассейн, в котором тренировалась россиянка, поэтому съёмки пришлось проводить в другом и подстраиваться под новые условия. К слову, танец из сериала Тима Бёртона стали повторять по всему миру, выкладывая свои вариации модного тренда. Макушенко превратила хайповые па в подводную феерию.

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Ранее в Новосибирском музее смерти решили привлечь гостей танцем Уэнсдей и не прогадали. Идея такого перформанса пришла во время съёмок проморолика к новогодним мероприятиям музея.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в России) / kristinamakusha

Татьяна Миссуми

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