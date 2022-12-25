Охотники из Москвы устроили "сафари" в Ярославле и расстреляли в загоне 20 лосей

В Ярославской области браконьеры расправились с лосями в загоне: они расстреляли два десятка животных и сняли происходившее на видео. Об этом рассказал на странице во "ВКонтакте" журналист Валерий Кузенков.

"Вчера у кого-то в Ярославской области была хорошая охота. В одном загоне положили 20 лосей, со слов местных охотников. Было много народа из столицы, и все хотели на Новый год по лосю", — написал он.

Кузенков сообщил, что злоумышленников удалось задержать, однако одному из них посчастливилось убежать. Этот человек, по его словам, снимал расправу на видео. По итогу браконьеры убили 12 беременных лосих, пять лосей и трёх лосят.

Из-за отстрела двадцати лосей возбуждено уголовное дело. Главным подозреваемым является глава местного охотхозяйства 73-летний Василий Баранов. Каждый лось оценивается в не менее 80 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре. Ущерб, нанесённый государству, оценивается в более чем 640 тысяч рублей. По рассказам охотников, "на стрельбища" Баранов пригласил компанию из девяти москвичей. Организатор "сафари" — под домашним арестом на 30 дней. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.