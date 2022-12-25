На Пхукете россиянина жестоко избили за попытку заступиться за свою девушку

В Таиланде неизвестные напали на туриста из России и жестоко его избили, когда он попытался заступиться за соотечественницу. Об этом сообщает портал The Phuket News, уточняя, что преступников задержать не удалось.

Всё случилось ещё 26 ноября на курорте Пхукет. Но россиянин решил рассказать об инциденте только сейчас, чтобы помочь следствию найти подозреваемых. По его словам, он с подругой ехал на скутере, на светофоре с ними поравнялись двое мужчин на мопедах, которые начали оскорблять девушку. Россиянин грубо ответил, затем словесная перепалка переросла в драку.

В результате турист из России получил серьёзные увечья, однако местная полиция так и не может найти злоумышленников, хотя в её распоряжении есть записи с камер уличного наблюдения, а потасовка произошла на глазах у большого числа свидетелей. По мнению потерпевшего, нападавшие могли быть выходцами из южных регионов РФ. Он с ними раньше знаком не был.