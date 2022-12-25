Командиром спецотряда Российского союза боевых искусств стал каратист-чемпион Рамиль Габбасов

Сто добровольцев Российского союза боевых искусств (РБСИ) "Союз" продолжают военную подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе (Чеченская Республика) перед отправкой в зону проведения СВО. Как рассказали в пресс-службе РБСИ, слаживание завершится 5 января.

В отряд добровольцев входят известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, в том числе Сергей Увицкий (мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, Чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата Японии и Абсолютного Чемпионата Европы), Сергей Плеханов (мастер спорта международного класса, двухкратный победитель международного турнира Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии по кикбоксингу в разделе К1), Всеволод Мохирев (двукратный чемпион России, неоднократный призёр международных соревнований по каратэ киокусинкай). Командиром отряда стал Рамиль Габбасов – исполнительный директор союза, мастер спорта России, Чемпион России, Чемпион ЮАР, призер Кубка Оямы, 5 дан каратэ киокусинкай, бранч-чифс июня 1995 года), заместителем командира отряда – Мантиков Рустам (чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу, призёр вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, кавалер Ордена Мужества).

С подразделением сегодня встретились сопредседатели РСБИ: первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев. На встрече присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры — люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают единую Родину — Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за одно и то же: за большую общую победу. Это крайне важно. Это гарантии того, что мы победим. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вносит в это свой вклад", — подчеркнул Кириенко.

Трутнев отметил, что совместно с Кириенко он предложил президенту РФ Владимиру Путину создать и в других регионах такие центры подготовки добровольцев, как в Гундермесе.

"Программа интересная, большая. Хотелось бы пройти ещё больше, но понимаем, что время ограничено. Потому что для хорошего полного освоения нужно больше времени. Это и инструкторы говорят. Но тем не менее, так как мы спортсмены, быстро схватываем на лету, у нас это получается немного быстрее. Преподают грамотно, спокойно. Всё понятно. Даже если не понятно, тоинструкторы сразу говорят: спрашивайте, переспрашивайте. Поэтому большое спасибо за то, что нас обучали. И терпения им, конечно. Видно, что они профессионалы своего дела. И нам это очень помогает в обучении", – рассказал один из бойцов спецотряда, мастер спорта России международного класса Сергей Плеханов.