Командиром спецотряда Российского союза боевых искусств стал каратист-чемпион Рамиль Габбасов

Сто добровольцев Российского союза боевых искусств (РСБИ) "Союз" продолжают военную подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе (Чеченская Республика) перед отправкой в зону проведения СВО. Как рассказали в пресс-службе РСБИ, слаживание завершится 5 января.

В отряд добровольцев входят известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, в том числе Сергей Увицкий (мастер спорта международного класса по карате киокусинкай, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы), Сергей Плеханов (мастер спорта международного класса, двукратный победитель международного турнира Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии по кикбоксингу в разделе К1), Всеволод Мохирев (двукратный чемпион России, неоднократный призёр международных соревнований по карате киокусинкай). Командиром отряда стал Рамиль Габбасов, исполнительный директор союза, мастер спорта России, чемпион России, чемпион ЮАР, призёр Кубка Оямы, 5 дан карате киокусинкай, бранч-чиф с июня 1995 года), заместителем командира отряда назначен Рустам Мантиков (чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу, призёр Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою, кавалер ордена Мужества).

С подразделением сегодня встретились сопредседатели РСБИ: первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев. На встрече присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры... Люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают единую Родину — Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за одно и то же: за большую общую победу. Это крайне важно. Это гарантии того, что мы победим. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вносит в это свой вклад", — подчеркнул Кириенко.

Трутнев отметил, что совместно с Кириенко предложил президенту РФ Владимиру Путину создать и в других регионах такие центры подготовки добровольцев, как в Гудермесе.

"Программа интересная, большая. Хотелось бы пройти ещё больше, но понимаем, что время ограниченно. Потому что для хорошего полного освоения нужно больше времени. Это и инструкторы говорят. Но тем не менее, так как мы спортсмены, быстро схватываем на лету, у нас это получается немного быстрее. Преподают грамотно, спокойно. Всё понятно. Даже если непонятно, то инструкторы сразу говорят: спрашивайте, переспрашивайте. Поэтому большое спасибо за то, что нас обучали. И терпения им, конечно. Видно, что они профессионалы своего дела. И нам это очень помогает в обучении", — рассказал один из бойцов спецотряда, мастер спорта России международного класса Сергей Плеханов.