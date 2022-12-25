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25 декабря, 15:18

В Японии на фоне сильных снегопадов заработали эвакуационные центры

На севере Японии обесточено почти два десятка домов из-за сильных снегопадов

Почти два десятка домовладений на острове Хоккайдо в Японии оказались без электричества на фоне сильнейших снегопадов. В этой связи власти организовали работу пунктов эвакуации, сообщает телеканал NHK.

Так, без электричества осталось 19 тысяч домов. По данным канала, в пунктах временного размещения уже поселились несколько тысяч человек. Кроме того, наблюдаются и перебои со связью.

Сильные снегопады обрушились на Японию несколько дней назад. В Ниигате затруднено движение автомобильного транспорта, поскольку несколько скоростных трасс перекрыто. К расчистке дорог привлечены бойцы Сил самообороны Японии. Кроме того, приостановлено движение поездов на нескольких направлениях. Из-за последствий снегопадов в префектуре погиб минимум один человек, также известно о пяти пострадавших.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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