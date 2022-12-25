В Японии на фоне сильных снегопадов заработали эвакуационные центры

Почти два десятка домовладений на острове Хоккайдо в Японии оказались без электричества на фоне сильнейших снегопадов. В этой связи власти организовали работу пунктов эвакуации, сообщает телеканал NHK.

Так, без электричества осталось 19 тысяч домов. По данным канала, в пунктах временного размещения уже поселились несколько тысяч человек. Кроме того, наблюдаются и перебои со связью.