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25 декабря, 15:11

Москву накроет метель на следующей неделе

Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о метели во вторник

В Москву на следующей неделе придут снег и метель, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, видимость снизится, а столбики столичных термометров будут показывать от 0 до -5 градусов.

"Во вторник с наступлением светлого времени суток скажется приближение глубокой ложбины североатлантического циклона с запада, из-за чего начнётся снег, который вечером усилится, закружит метель, видимость сократится до трёх-четырёх километров", заявил он в беседе с РИА "Новости".

Россиянам рассказали, какую погоду ждать в предновогодние выходные

Россиянам рассказали, какую погоду ждать в предновогодние выходные

Лайф рассказывал, какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, составленные прогнозы обещают достаточно тёплую погоду — от 0 до 5 градусов ниже нуля.

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ТАСС / Сандурская Софья

Матвей Шандрыголов

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