Москву накроет метель на следующей неделе

В Москву на следующей неделе придут снег и метель, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, видимость снизится, а столбики столичных термометров будут показывать от 0 до -5 градусов.

"Во вторник с наступлением светлого времени суток скажется приближение глубокой ложбины североатлантического циклона с запада, из-за чего начнётся снег, который вечером усилится, закружит метель, видимость сократится до трёх-четырёх километров", — заявил он в беседе с РИА "Новости".