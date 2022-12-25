В "Зените" не подтвердили слухи об интересе к турецкому полузащитнику Языджи
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи о том, что турецкий полузащитник "Трабзонспора" Юсуф Языджи готовится перейти в петербургский футбольный клуб.
"Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев", — коротко ответил Медведев на вопрос издания "Спорт-Экспресс".
Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Футболист отыграл в команде армейцев 12 матчей, на его счету за этот период восемь голов и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Вандерсон Масиэл, бразильский полузащитник "Краснодара", официально стал игроком "Интернасьонала". Все вопросы между клубами уже урегулированы, тем более что последнему нужно было лишь активировать опцию выкупа спортсмена.
ТАСС / Бухарев Олег