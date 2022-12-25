В "Зените" не подтвердили слухи об интересе к турецкому полузащитнику Языджи

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи о том, что турецкий полузащитник "Трабзонспора" Юсуф Языджи готовится перейти в петербургский футбольный клуб.

"Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев", — коротко ответил Медведев на вопрос издания "Спорт-Экспресс".

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Футболист отыграл в команде армейцев 12 матчей, на его счету за этот период восемь голов и две результативные передачи.