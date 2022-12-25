В Иране пригрозили отправить Украину в "доиндустриальную эпоху"

Иран отправит Украину в доиндустриальную эпоху, если Киев продолжит угрожать Тегерану из-за якобы поставок беспилотников в Россию. Об этом заявил журналист из Исламской Республики Реза Аббаси, комментируя очередные призывы советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка уничтожить военное производство в Иране.

"Малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернёт Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение", — написал он в "Твиттере".