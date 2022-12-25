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25 декабря, 15:16

В Иране пригрозили отправить Украину в "доиндустриальную эпоху"

Журналист Аббаси пригрозил Украине "доиндустриальной эпохой" в случае удара по Ирану

Иран отправит Украину в доиндустриальную эпоху, если Киев продолжит угрожать Тегерану из-за якобы поставок беспилотников в Россию. Об этом заявил журналист из Исламской Республики Реза Аббаси, комментируя очередные призывы советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка уничтожить военное производство в Иране.

"Малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернёт Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение", написал он в "Твиттере".

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Напомним, Киев продолжает настаивать, будто Тегеран поставляет России беспилотники. Власти Ирана осудили президента Украины Владимира Зеленского за "необоснованные обвинения" в свой адрес. Однако в офисе украинского лидера не остановились и накануне предложили уничтожить места производства оружия в Иране. Ещё в начале ноября с таким призывом уже выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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