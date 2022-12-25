Певица Гречка попала в больницу с отравлением
Певица Гречка в палате больницы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grechkalu
Российская певица Гречка попала в больницу. Об этом артистка сама рассказала в соцсетях, обращаясь к подписчикам. Она выложила фотографии из машины скорой помощи, а также из палаты.
"Я лежала с подозрением на аппендицит. Но всё вроде норм. Просто отравление! Слава богу!" — успокоила девушка аудиторию.
Как писал Лайф, дочь солиста группы "На-на" попала в реанимацию московской больницы. Уточнялось, что девушка в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Её госпитализировали из квартиры в центре Москвы. По некоторым данным, причиной госпитализации могло стать сильное отравление. Известно, что летом ей назначили антидепрессанты для помощи с периодическими перепадами настроения, а на днях она приняла сразу 20 таблеток.