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25 декабря, 15:20

Певица Гречка попала в больницу с отравлением

<p>Певица Гречка в палате больницы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grechkalu</p>

Певица Гречка в палате больницы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grechkalu

Российская певица Гречка попала в больницу. Об этом артистка сама рассказала в соцсетях, обращаясь к подписчикам. Она выложила фотографии из машины скорой помощи, а также из палаты.

"Я лежала с подозрением на аппендицит. Но всё вроде норм. Просто отравление! Слава богу!" — успокоила девушка аудиторию.

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Как писал Лайф, дочь солиста группы "На-на" попала в реанимацию московской больницы. Уточнялось, что девушка в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Её госпитализировали из квартиры в центре Москвы. По некоторым данным, причиной госпитализации могло стать сильное отравление. Известно, что летом ей назначили антидепрессанты для помощи с периодическими перепадами настроения, а на днях она приняла сразу 20 таблеток.

Николь Вербер

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