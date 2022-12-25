Певица Гречка попала в больницу с отравлением

Российская певица Гречка попала в больницу. Об этом артистка сама рассказала в соцсетях, обращаясь к подписчикам. Она выложила фотографии из машины скорой помощи, а также из палаты.

"Я лежала с подозрением на аппендицит. Но всё вроде норм. Просто отравление! Слава богу!" — успокоила девушка аудиторию.