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25 декабря, 15:38

Учёные нашли эффективное и безопасное кроворазжижающее лекарство при инфаркте

Lancet: Разжижающий кровь препарат бивалирудин оказался безопаснее привычного гепарина

Американские учёные из Школы медицины Икана на базе медцентра Маунт-Синай обнаружили безопасное и эффективное лекарство для лечения острых сердечных приступов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Lancet.

Как правило, при инфаркте миокарда требуется хирургическое вмешательство через небольшой прокол в коже для расширения сердечных артерий. Учёные провели первое крупное клиническое исследование антикоагулянтов гепарина и бивалирудина (разжижающие кровь препараты), которые наиболее часто используются после операции.

Выяснилось, что бивалирудин существенно повысил вероятность выживания после инфаркта. Также в группе пациентов, принимавших бивалирудин, на 31% реже встречались осложнения и летальный исход. Таким образом, исследователи утверждают, что переход на бивалирудин может ежегодно спасать сотни тысяч жизней без существенных затрат на здравоохранение.

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АГН "Москва" / Авилов Александр

Ирина Фальке

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