Во Франции раскрыли Зеленскому "неприятную" правду о России
Политик Филиппо заявил, что отношение французов к России приведёт в ярость Зеленского
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравится правда о реальном отношении жителей Франции к продолжению боевых действий, заявил лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Он привёл результаты соцопроса компании Ifop, который показал, что 70% граждан страны хотят переговоров с Россией.
"70% французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты", — написал он в своём твиттер-аккаунте.
Флориан Филиппо не раз высказывался против французской и европейской политики в отношении украинского кризиса. К примеру, он критиковал Евросоюз за легкомысленное отношение к выделяемым Киеву деньгам, а также назвал безумием отказ Владимира Зеленского от переговоров с РФ.