Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравится правда о реальном отношении жителей Франции к продолжению боевых действий, заявил лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Он привёл результаты соцопроса компании Ifop, который показал, что 70% граждан страны хотят переговоров с Россией.

"70% французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты", — написал он в своём твиттер-аккаунте.