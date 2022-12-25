ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 15:46

Во Франции раскрыли Зеленскому "неприятную" правду о России

Политик Филиппо заявил, что отношение французов к России приведёт в ярость Зеленского

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравится правда о реальном отношении жителей Франции к продолжению боевых действий, заявил лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Он привёл результаты соцопроса компании Ifop, который показал, что 70% граждан страны хотят переговоров с Россией.

"70% французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты", написал он в своём твиттер-аккаунте.

"Верни нам деньги!": Заявление Зеленского о новом пакете помощи от США вывело из себя американцев

"Верни нам деньги!": Заявление Зеленского о новом пакете помощи от США вывело из себя американцев

Флориан Филиппо не раз высказывался против французской и европейской политики в отношении украинского кризиса. К примеру, он критиковал Евросоюз за легкомысленное отношение к выделяемым Киеву деньгам, а также назвал безумием отказ Владимира Зеленского от переговоров с РФ.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров