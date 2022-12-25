Биатлонист Ерёмин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани
Спортсмен группы Юрия Каминского 25-летний биатлонист Роман Ерёмин выиграл большой масс-старт на Кубке Содружества по биатлону в Рязани. Спортсмен пробежал дистанцию 15 километров за 32 минуты 58,2 секунды и не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Второе место занял Василий Томшин (отставание +12,4 секунды, нет промахов), а третье место досталось белорусскому биатлонисту Никите Лобастову (+19,4, один промах).
Роман Ерёмин выступает за российскую сборную с сезона 2021/2022, до этого он представлял Казахстан.
Ранее двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг заявил, что на Кубке мира не хватает российских лыжников. По его словам, возвращение россиян могло бы оживить мужские гонки.
ТАСС / Рюмин Александр