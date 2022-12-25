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25 декабря, 15:51

Биатлонист Ерёмин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани

Спортсмен группы Юрия Каминского 25-летний биатлонист Роман Ерёмин выиграл большой масс-старт на Кубке Содружества по биатлону в Рязани. Спортсмен пробежал дистанцию 15 километров за 32 минуты 58,2 секунды и не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял Василий Томшин (отставание +12,4 секунды, нет промахов), а третье место досталось белорусскому биатлонисту Никите Лобастову (+19,4, один промах).

Роман Ерёмин выступает за российскую сборную с сезона 2021/2022, до этого он представлял Казахстан.

Лыжник Устюгов не пожал руку Большунову после этапа Кубка России в Красногорске

Лыжник Устюгов не пожал руку Большунову после этапа Кубка России в Красногорске

Ранее двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг заявил, что на Кубке мира не хватает российских лыжников. По его словам, возвращение россиян могло бы оживить мужские гонки.

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ТАСС / Рюмин Александр

Ирина Фальке

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