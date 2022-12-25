Биатлонист Ерёмин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани

Спортсмен группы Юрия Каминского 25-летний биатлонист Роман Ерёмин выиграл большой масс-старт на Кубке Содружества по биатлону в Рязани. Спортсмен пробежал дистанцию 15 километров за 32 минуты 58,2 секунды и не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял Василий Томшин (отставание +12,4 секунды, нет промахов), а третье место досталось белорусскому биатлонисту Никите Лобастову (+19,4, один промах).

Роман Ерёмин выступает за российскую сборную с сезона 2021/2022, до этого он представлял Казахстан.