Кадыров сообщил о приезде Кириенко и Трутнева с рабочим визитом в Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретил в аэропорту Грозного первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и зампреда Правительства России, полномочного представителя российского президента в ДФО Юрия Трутнева. Они прилетели в регион с рабочим визитом.

Кириенко и Трутнев приехали в Грозный с рабочим визитом. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Встретил в международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова дорогих гостей... Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом", — написал он в телеграм-канале.