ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 16:00

Кадыров сообщил о приезде Кириенко и Трутнева с рабочим визитом в Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретил в аэропорту Грозного первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и зампреда Правительства России, полномочного представителя российского президента в ДФО Юрия Трутнева. Они прилетели в регион с рабочим визитом.

Кириенко и Трутнев приехали в Грозный с рабочим визитом. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Встретил в международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова дорогих гостей... Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом", написал он в телеграм-канале.

Кадыров напомнил россиянам, что сила страны — в единстве народов

Кадыров напомнил россиянам, что сила страны — в единстве народов

Лайф сообщал, что 29 декабря Рамзан Кадыров проведёт прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей Чечни и журналистов. На повестке спецоперация на Украине, внутренняя, внешняя политика, перспективы развития страны, региона и решение вопросов населения.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров