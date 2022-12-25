Кадыров сообщил о приезде Кириенко и Трутнева с рабочим визитом в Чечню
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретил в аэропорту Грозного первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и зампреда Правительства России, полномочного представителя российского президента в ДФО Юрия Трутнева. Они прилетели в регион с рабочим визитом.
Кириенко и Трутнев приехали в Грозный с рабочим визитом. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Встретил в международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова дорогих гостей... Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом", — написал он в телеграм-канале.
Лайф сообщал, что 29 декабря Рамзан Кадыров проведёт прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей Чечни и журналистов. На повестке спецоперация на Украине, внутренняя, внешняя политика, перспективы развития страны, региона и решение вопросов населения.