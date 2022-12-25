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25 декабря, 19:48

Минобрнауки предложило увеличить стипендии для студентов и аспирантов

В Минобрнауки предлагают увеличить ряд стипендий до 15 и 20 тысяч рублей в месяц

Минобрнауки РФ выступило с предложением увеличить с 1 сентября следующего года ряд стипендий до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч — для аспирантов. Соответствующие проекты постановлений появились на портале нормативно-правовых актов.

Так, до 15 тысяч рублей предлагается увеличить стипендии имени Анатолия Собчака и имени Дмитрия Лихачёва, стипендии имени Егора Гайдара, имени Юрия Маслюкова, имени Александра Солженицына, а также стипендию имени Андрея Вознесенского. А стипендию имени Владимира Туманова поднять не только до 15 тысяч рублей в месяц для студентов, но и до 20 тысяч — для аспирантов.

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Ранее размер стипендий имени Лихачёва и имени Собчака составлял пять тысяч рублей в месяц, стипендий имени Вознесенского, Гайдара, Маслюкова, Солженицына — 1,5 тысячи рублей, стипендии имени Туманова — 2000 рублей в месяц для студентов и 10 000 рублей в месяц — для аспирантов.

Согласно порядку назначения, стипендия имени Лихачёва назначается студентам, обучающимся по программе высшего образования по очной форме по направлениям подготовки "История", "Культурология", "Лингвистика", "Педагогическое образование", "Педагогическое образование с двумя профилями подготовки" и "Филология", стипендия имени Собчака — студентам, которые обучаются по направлению "Юриспруденция".

Стипендия имени Вознесенского назначается студентам, обучающимся по специальностям или направлениям подготовки в области литературы и журналистики, а стипендия имени Гайдара — тем, кто учится на экономическом факультете. Студентам, обучающимся в вузах, которые готовят кадры для организаций оборонно-промышленного комплекса, назначается стипендия имени Маслюкова, а студентам-юристам — стипендия имени Туманова. При этом стипендия имени Солженицына предназначена для студентов, которые учатся в вузах и достигли серьёзных успехов в литературе, политологии и журналистике.

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Иван Косицын

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