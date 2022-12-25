Экс-президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы за взяточничество

Верховный суд Мальдив приговорил бывшего президента страны Абдуллу Ямина к 11 годам тюрьмы за взяточничество и отмывание денег. По данным агентства Associated Press, он также обязан выплатить штраф в размере пяти миллионов долларов.

"Суд признал Ямина виновным в получении денег за аренду острова, который принадлежит государству <...> Ему дали семь лет заключения за отмывание денег и четыре года за получение взятки", — говорится в публикации.

В 2019 году Ямин уже был приговорён к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. Однако в конце 2021-го Верховный суд Мальдив отменил это решение.