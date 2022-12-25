Экс-президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы за взяточничество
Суд приговорил экс-президента Мальдив Ямина к 11 годам тюрьмы за взятку и отмывание денег
Верховный суд Мальдив приговорил бывшего президента страны Абдуллу Ямина к 11 годам тюрьмы за взяточничество и отмывание денег. По данным агентства Associated Press, он также обязан выплатить штраф в размере пяти миллионов долларов.
"Суд признал Ямина виновным в получении денег за аренду острова, который принадлежит государству <...> Ему дали семь лет заключения за отмывание денег и четыре года за получение взятки", — говорится в публикации.
В 2019 году Ямин уже был приговорён к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. Однако в конце 2021-го Верховный суд Мальдив отменил это решение.
Новый суд над Абдуллой Ямином, начавшийся в январе 2022 года, ранее признал бывшего президента страны виновным во взяточничестве. Прокуратура требовала для него 11 лет тюремного заключения и шестикратного увеличения штрафа, что является максимальным наказанием.