Число погибших при крушении корвета ВМС Таиланда выросло до 18

В ходе поисково-спасательной операции после катастрофы корвета ВМС Таиланда "Сукхотхай" обнаружено уже 18 тел погибших. Как сообщил журналистам представитель командования военно-морских сил страны, ещё более десяти человек пока считаются пропавшими без вести.

"На настоящий момент количество доставленных на берег тел составляет 18, из них семь идентифицировано, 11 — проходят идентификацию или будут проходить идентификацию в ближайшие два-три дня. Ещё 11 человек пока считаются пропавшими", — заявил командующий Первым округом ВМС Таиланда вице-адмирал Пхичай Лочусакун.

По его словам, в последние дни спасатели ВМС и волонтёры обнаруживали тела погибших всё ближе к берегу. Он также отметил, что 26 декабря поиски будут вестись на полосе моря вдоль береговой линии и на берегу, тем более что погодные условия снова ухудшаются и не будут способствовать успешным поисковым мероприятиям в открытом море.

На данный момент 76 моряков из 105, находившихся на корвете "Сукхотхай" в момент происшествия, спасены. Поисково-спасательная операция продолжается уже неделю, в ней задействованы ВМС страны, полиция и добровольцы.