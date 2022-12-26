Выявлена связь между фоновым шумом и нарушением мозговой активности

Фоновый шум крайне негативно влияет на активность головного мозга. К такому выводу пришли учёные кафедры неврологии Медицинского колледжа Калифорнийского университета и Института мозга Макнайта. Результаты исследования опубликованы на портале News-Medical.

Специалисты смогли доказать, что фоновый шум мешает комфортному нахождению человека в помещении и общению с другими людьми. В таком случае возникают сложности в восприятии речи собеседника, а суть слов теряет понимание. Исследование было проведено в рамках работы по улучшению качества слуховых аппаратов, а также других технологий по передаче звука.

В ходе эксперимента учёные изучили, как клетки головного мозга крыс реагируют на определённые звуки. Эксперты установили, что активность мозга грызунов снижается, если вокруг присутствует фоновый шум. Он не только заглушал другие звуки, но и мешал центральной нервной системе обработать и понять звук, даже если он был хорошо расслышан. Иными словами, мозг не распознавал сигналы, подаваемые в уши, что говорит о нарушении координации между ухом и мозгом.