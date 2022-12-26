Назначена дата суда убившему трёх курдов в Париже пенсионеру

Французский пенсионер, который убил трёх человек возле Курдского культурного центра в Париже, предстанет перед судом в понедельник, 26 декабря. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на столичную прокуратуру.

По информации издания, 69-летний мужчина был переведён из психиатрического отделения больницы в следственный изолятор. При этом, по утверждению газеты, которая ссылается на источники, близкие к следствию, обыск в квартире преступника и анализ его контактов не позволяют сделать вывод о том, что у него были сообщники. Француз не был связан с какой-либо террористической группировкой и действовал под влиянием депрессии и "патологической ненависти к иностранцам".