Назначена дата суда убившему трёх курдов в Париже пенсионеру
Застреливший троих курдов пенсионер из Парижа предстанет перед судом 26 декабря
Французский пенсионер, который убил трёх человек возле Курдского культурного центра в Париже, предстанет перед судом в понедельник, 26 декабря. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на столичную прокуратуру.
По информации издания, 69-летний мужчина был переведён из психиатрического отделения больницы в следственный изолятор. При этом, по утверждению газеты, которая ссылается на источники, близкие к следствию, обыск в квартире преступника и анализ его контактов не позволяют сделать вывод о том, что у него были сообщники. Француз не был связан с какой-либо террористической группировкой и действовал под влиянием депрессии и "патологической ненависти к иностранцам".
Лайф напоминает, что 23 декабря на улице Энгиен в Париже произошла стрельба, погибло три человека. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. Преступником оказался пожилой мужчина. Как он заявил, причиной его действий стал расизм. После трагедии вспыхнули беспорядки, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происшествие гнусной атакой на курдов.