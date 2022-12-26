Эрдоган сравнил с политическими санкциями положение Роналду в сборной на ЧМ-2022

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не получал достаточно игрового времени на ЧМ-2022 в Катаре, поскольку на него "были наложены политические санкции".

"Они зря поступили так с Роналду. К сожалению, они наложили политические санкции на Роналду, и, если поставить такого футболиста, как Роналду, во втором тайме на 15 минут, полчаса, это отнимает и его психологию, и его энергию… Роналду — тот, кто поддерживает дело палестинцев", — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью в Эрзуруме.

Турецкий лидер также заявил, что, согласно его информации, Роналду едет в Саудовскую Аравию. По данным СМИ, вскоре футболист может стать игроком клуба "Аль-Наср". Его контракт будет рассчитан до 2030 года: два с половиной года португалец проведёт в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

Напомним, на чемпионате мира, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду не провёл ни одного полного матча, а встречи 1/8 и 1/4 финала он и вовсе начинал на скамейке запасных.