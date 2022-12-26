Но повезёт не всем: Россиянам пообещали "супермягкую" погоду в новогоднюю ночь

Большая часть территории России в новогоднюю ночь будет находиться в климатической норме, а в Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

А вот в Красноярском крае, Омской, Новосибирской и Тюменской областях 1 января погода ожидается суровее обычного, добавил он. В первых трёх сибирских регионах температура будет ниже нормы на четыре-пять, а в Тюменской области — на восемь-десять градусов. При этом в Якутии столбики термометров будут на четыре-пять градусов выше нормы.

Центральный регион ждёт "супермягкая погода". Так, в Москве и Подмосковье температура будет подниматься до плюс двух градусов, но возможны и осадки. Несмотря на то что снегопадов в новогоднюю ночь не ожидается, высота снега будет заметно выше, чем это бывает обычно, отметил Вильфанд.

"Средняя высота снежного покрова в этот период — 18–19 сантиметров. Сейчас она около 25 сантиметров в среднем. Поэтому снег будет, и это радостно", — поведал синоптик.

По словам Вильфанда, в Петербурге погода в праздничную ночь также ожидается мягкая — от двух градусов мороза до двух градусов тепла.