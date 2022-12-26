Microsoft запретит Bethesda выпускать три новые игры на PlayStation

Американская корпорация Microsoft назвала игры, которые останутся эксклюзивами для Xbox и ПК. Как сообщает The Verge со ссылкой на документ, направленный юристами компании Федеральной торговой комиссии США (FTC), их выпустит студия Bethesda.

Письмо было направлено после того, как регулятор потребовал заблокировать сделку о приобретении Microsoft одного из крупнейших разработчиков видеоигр — Activision Blizzard. При этом названия проектов остались нераскрытыми.

"Каждый из трёх тайтлов, предназначенных для игры в основном в одиночку или в небольших группах, будет эксклюзивным для Xbox и ПК", — указали юристы.

Предполагается, что среди них игра про Индиану Джонса, проекты Redfall, Starfield или Fallout 5. Авторы материала указали, что эта новость не стала неожиданностью, ведь Microsoft скупает студии, чтобы сделать как можно больше игр эксклюзивными для своей платформы.