Microsoft запретит Bethesda выпускать три новые игры на PlayStation
Microsoft планирует сделать три будущие игры Bethesda эксклюзивами для Xbox и ПК
Американская корпорация Microsoft назвала игры, которые останутся эксклюзивами для Xbox и ПК. Как сообщает The Verge со ссылкой на документ, направленный юристами компании Федеральной торговой комиссии США (FTC), их выпустит студия Bethesda.
Письмо было направлено после того, как регулятор потребовал заблокировать сделку о приобретении Microsoft одного из крупнейших разработчиков видеоигр — Activision Blizzard. При этом названия проектов остались нераскрытыми.
"Каждый из трёх тайтлов, предназначенных для игры в основном в одиночку или в небольших группах, будет эксклюзивным для Xbox и ПК", — указали юристы.
Предполагается, что среди них игра про Индиану Джонса, проекты Redfall, Starfield или Fallout 5. Авторы материала указали, что эта новость не стала неожиданностью, ведь Microsoft скупает студии, чтобы сделать как можно больше игр эксклюзивными для своей платформы.
Как сообщалось ранее, Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала заблокировать сделку между Microsoft и Activision. Это связано с опасениями, что в результате проведения соглашения новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту. В регуляторе отметили, что поглощение "ведущей и независимой игровой студии" может нанести ущерб конкуренции на рынке.
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